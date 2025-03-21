Кареты скорой помощи выстроились в очередь у больницы в Санкт-Петербурге

Рядом с инфекционной больницей имени Боткина в Санкт-Петербурге столпились кареты скорой помощи. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Очередь образовалась накануне вечером. Задержку в приеме пациентов вызвало то, что после 16:30 к больнице одновременно приехали шесть машин скорой помощь.

Представители медицинского учреждения сообщили, что ситуация связана с «сезонным подъемом заболеваемости и особенностями работы приемного отделения». На данный момент в больнице функционирует 12 боксов, рассчитанных на одного пациента, чтобы избежать контакты между людьми с разными инфекционными заболеваниями.

«Каждому пациенту проводят комплекс мероприятий, включая осмотр врача, сбор анализов и, при необходимости, инструментальные исследования. После постановки диагноза пациента переводят в отделение. Если машины скорой помощи прибывают одновременно, ожидание может составлять в среднем 30–40 минут», —рассказали в больнице.

Кроме того, в учреждении отметили, что пик госпитализаций характерен именно для второй половины дня, так как выписка пациентов происходит утром, а новые пациенты обращаются за помощью врачей преимущественно после обеда.