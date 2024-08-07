Карета скорой помощи попала в ДТП в Ленинградской области. Есть пострадавший

Карета скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой во Всеволожске. ДТП произошло накануне на перекрестке улиц Александровской и Ленинградской, написал сайт «Аргументы и факты».

Как уточнил Piter.TV, в аварии пострадал фельдшер, находившийся внутри служебной машины. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом груди справа.

О других пострадавших в аварии не сообщается.

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

Дурень у дурня дудку украл. Как Буданов помешал Кулебе подружиться с африканцами

Фейк: врио губернатора Курской области призвал мужчин идти в ополчение

Атака на Курскую область. Как Зеленский пытается сохранить свою шкуру

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте