Карета скорой помощи попала в ДТП в Ленинградской области. Есть пострадавший
Карета скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой во Всеволожске. ДТП произошло накануне на перекрестке улиц Александровской и Ленинградской, написал сайт «Аргументы и факты».
Как уточнил Piter.TV, в аварии пострадал фельдшер, находившийся внутри служебной машины. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом груди справа.
О других пострадавших в аварии не сообщается.
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