Карета скорой помощи попала в ДТП в Ленинградской области. Есть пострадавший

Карета скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой во Всеволожске. ДТП произошло накануне на перекрестке улиц Александровской и Ленинградской, написал сайт «Аргументы и факты» .

Как уточнил Piter.TV, в аварии пострадал фельдшер, находившийся внутри служебной машины. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом груди справа.

О других пострадавших в аварии не сообщается.