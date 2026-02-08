Карантин по бешенству ввели в одном из домов в Реутове

В Реутове ввели карантин по бешенству. Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, документ опубликовали на сайте правительства региона.

«Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома четыре улицы Молодежная города Реутов городского округа Реутов Московской области», — говорится в постановлении.

На территории карантина запрещено лечить больных восприимчивых животных, этот дом запрещено посещать посторонним.

Территория всего Реутова признана неблагополучной по бешенству. В границах города на период карантина запретили проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных. Также в город запретили ввозить восприимчивых животных, за исключением вакцинированных от бешенства.

В Одинцове карантин из-за бешенства установили 19 января. Причиной стала лиса с положительным анализом. В список неблагополучных территорий вошли несколько деревень и множество садоводческих товариществ.