Капитана катера осудили за гибель пассажира на канале Грибоедова

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 1 сентября 2025 года у дома № 66 на набережной канала Грибоедова. Капитан катера «Глория» пришвартовался к стенке и попросил пассажиров последовать его примеру. Один из них оступился и упал в воду, в результате чего погиб. Следователи установили, что во время поездки капитан передал управление штурвалом знакомому человеку, отметил телеканал «Санкт-Петербург».

Суд признал фигуранта виновным по части 2 статьи 263 УК РФ, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшего за собой смерть человека по неосторожности. Судебное решение предусматривает наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако, учитывая время, проведенное под стражей и домашним арестом, наказание было признано фактически отбытым. Капитан свою вину не признал.