Кандидат в Гордуму Хабаровска объяснил, почему подрался с местным жителем

Кандидат в хабаровскую городскую думу от ЛДПР Александр Филин извинится перед местным жителем, с которым устроил драку у подъезда во время распространения агитационных листовок. Об этом политик рассказал «Газете.Ru» .

По его словам, на встрече с партийным активом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поднял его с места и отчитал. Он отругал Филина за несдержанность и неспособность завершить конфликт. Кандидат подчеркнул, что это его первый опыт ведения кампании, поэтому эмоции на пределе.

«Свою ошибку осознал. Председатель ЛДПР, конечно, прав, что не надо идти на поводу провокаций. Жителям дома я обязательно принесу свои извинения», — подчеркнул он.

Известно, что Филин вместе с приятелем хотел зайти в подъезд одного из домов и раздать агитационные листовки. Один из местных жителей не пропустил их внутрь. По данным Telegram-канала Amur Mash, после этого кандидат и его товарищ несколько раз ударили мужчину и оскорбили его. Случившееся попало на камеру домофона.

Председательница дома рассказала «Газете.Ru», что Филин не извинился перед пострадавшим.