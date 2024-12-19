«КамАЗ» сгорел в Пензенской области

В Пензенской области утром 18 декабря на федеральной дороге в Кузнецком районе произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное МЧС.
По данным информагентства, на 745-м километре трассы М-5 «Урал» загорелся грузовик во время движения. На место происшествия незамедлительно выехали 11 сотрудников личного состава и три единицы спецтехники. В результате пожара кабина и кузов «КамАЗа» были уничтожены огнем. Погибших и пострадавших нет.
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