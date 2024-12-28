КамАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе в ЯНАО

Несовершеннолетний пострадал в ДТП с грузовым автомобилем в Тарко-Сале. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на представителей в Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

По информации полицейских, водитель КамАЗа сбил ребенка, когда тот пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавший получил повреждения различной степени тяжести.

Правоохранители инициировали проверку для выяснения всех обстоятельств аварии. При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.