КамАЗ, «Газель» и четыре легковушки стали участниками ДТП в Перми

Массовая авария произошла на Западном обходе в Перми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные очевидца.

На опубликованных кадрах видно, что участниками ДТП стали КамАЗ, «Газель» и четыре легковых автомобиля.

Информация о пострадавших пока не поступала. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства случившегося.