КамАЗ, «Газель» и четыре легковушки стали участниками ДТП в Перми
Массовая авария произошла на Западном обходе в Перми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные очевидца.
На опубликованных кадрах видно, что участниками ДТП стали КамАЗ, «Газель» и четыре легковых автомобиля.
Информация о пострадавших пока не поступала. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства случившегося.
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