Кафе загорелось в ЯНАО в обеденное время

В Ноябрьске (ЯНАО) произошло возгорание в кафе, расположенном по адресу улица Республики, 35а. Об этом написал сайт Ura.ru .

Сообщение о происшествии поступило около полудня 28 января, после чего на место незамедлительно прибыли дежурные караулы пожарной охраны. В ходе эвакуации посетителей и персонал вывели наружу.

В результате инцидента были повреждены отделочные материалы в кухонном помещении, деревянная дверь и тканевые изделия на площади пяти квадратных метров. Кроме того, стены и потолок кухни площадью 10 квадратных метров покрылись копотью.

Пострадавших в результате пожара нет, уточнили в МЧС.