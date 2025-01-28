Кафе загорелось в ЯНАО в обеденное время

В Ноябрьске (ЯНАО) произошло возгорание в кафе, расположенном по адресу улица Республики, 35а. Об этом написал сайт Ura.ru.
Сообщение о происшествии поступило около полудня 28 января, после чего на место незамедлительно прибыли дежурные караулы пожарной охраны. В ходе эвакуации посетителей и персонал вывели наружу.
В результате инцидента были повреждены отделочные материалы в кухонном помещении, деревянная дверь и тканевые изделия на площади пяти квадратных метров. Кроме того, стены и потолок кухни площадью 10 квадратных метров покрылись копотью.
Пострадавших в результате пожара нет, уточнили в МЧС.
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