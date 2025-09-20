Кафе «Суши-энд-Пицца» в Москве закрыли за санитарные нарушения

Бутырский районный суд Москвы полностью приостановил деятельность кафе «Суши-энд-Пицца» на 90 суток за систематические нарушения санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в официальном заявлении.

Речь идет о заведении, расположенном на Дмитровском шоссе. Суд установил, что заведение нарушило требования к организации питания населения.

Административное дело рассматривали по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Суд принял решение о немедленном приостановлении работы заведения.

Ранее поступившие в магазины Ростовской области колбаски «Чевапчичи» Атяшевского мясокомбината из Мордовии не прошли проверку. В ходе исследований специалисты обнаружили в полуфабрикате бактерии группы кишечных палочек (колиформы).