Кадыров выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в чеченском селе

Кадыров: при взрыве в селе Башин-Кали погибли пятеро и 26 пострадали

В результате взрыва на стройке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни погибли пять человек и еще 26 получили травмы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«В результате происшествия, по предварительной информации, погибли пять человек, еще 26 получили травмы различной степени тяжести. На место аварии по моему поручению оперативно выехали сотрудники профильных служб. Выясняются причины произошедшего», — написал он.

Кадыров отметил, что всем пострадавших оказывают необходимую помощь, среди них есть уроженцы Дагестана.

«Глава Дагестана Сергей Меликов выразил благодарность за оперативную помощь пострадавшим. Хочу отметить, что расчеты пожарной службы и регионального МЧС действовали профессионально и оперативно. Выражаю им, а также медикам, которые борются за здоровье каждого пострадавшего, искреннюю благодарность», — добавил глава республики.

Кадыров выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Предварительной причиной происшествия стал взрыв газовых баллонов, СК по факту ЧП завел уголовное дело. Ранее 360.ru показывал видео с места событий.