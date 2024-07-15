Кадыров выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в чеченском селе

Кадыров: при взрыве в селе Башин-Кали погибли пятеро и 26 пострадали

Фото: РИА «Новости»

В результате взрыва на стройке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни погибли пять человек и еще 26 получили травмы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«В результате происшествия, по предварительной информации, погибли пять человек, еще 26 получили травмы различной степени тяжести. На место аварии по моему поручению оперативно выехали сотрудники профильных служб. Выясняются причины произошедшего», — написал он.

Кадыров отметил, что всем пострадавших оказывают необходимую помощь, среди них есть уроженцы Дагестана.

«Глава Дагестана Сергей Меликов выразил благодарность за оперативную помощь пострадавшим. Хочу отметить, что расчеты пожарной службы и регионального МЧС действовали профессионально и оперативно. Выражаю им, а также медикам, которые борются за здоровье каждого пострадавшего, искреннюю благодарность», — добавил глава республики.

Кадыров выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Предварительной причиной происшествия стал взрыв газовых баллонов, СК по факту ЧП завел уголовное дело. Ранее 360.ru показывал видео с места событий.

Измена или способ разнообразить интимную жизнь? Что такое секстинг

Шэрон Стоун захейтили в Сети за фото в нижнем белье

Особо важная мишень. Кто стрелял в американских лидеров

Чемпион-школьник. В чем феномен самой молодой звезды Евро-2024 Ламина Ямаля

Демократия только для демократов, остальным — винтовка

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте