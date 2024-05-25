Качели задушили ребенка в детском развлекательном центре Владивостока

Веревочные качели задушили семилетнего мальчика в детском развлекательном центре Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего в детском развлекательном центре», — сообщили в управлении.

Следователи уточнили, что ребенок погиб от удушения веревочными качелями. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

По данным следствия, ребенка в развлекательном центре оставила старшая сестра. Она попросила знакомую присмотреть за братом и уехала по своим делам. Следователи опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Магадане осудили заведующую детским садом из-за гибели ребенка в результате несчастного случая. На одного из воспитанников дошкольного учреждения сошел снег с крыши детского сада. Ребенок скончался на месте от полученных травм.