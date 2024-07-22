Юрист Русяев рассказал, что организаторам смертельного квеста в Махачкале может грозить до 10 лет тюрьмы

Трагедия в Махачкале, в результате которой погибли две молодые девушки во время пожара на хоррор-квесте, вызывает серьезные опасения по поводу безопасности такого рода развлекательных мероприятий и юридической ответственности их организаторов. Об этом сообщил «Известиям» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

По его словам, с правовой точки зрения, организаторы квестов обязаны обеспечивать безопасность своих посетителей в соответствии с статьей 238 Уголовного кодекса РФ. Если нарушение норм безопасности привело к смерти двух и более человек по неосторожности, как это произошло в Махачкале, виновные могут столкнуться с тюремным сроком до 10 лет, подчеркнул Русяев.

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