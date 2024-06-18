Юрист Палюлин посоветовал обратиться в полицию, если на машину упало дерево

Если на машину упало дерево или другая конструкция, то нужно обязательно обратиться в полицию или ГИБДД. Об этом RuNews24.ru рассказал владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палютин.

Он объяснил, что в ГИБДД ужно обращаться, если в момент инцидета водитель был в автомобиле. Если же машина была пуста, то дело переходит к полиции.

«Пока ожидаете компетентные органы, произведите фото- и видеосъемку автомобиля, упавшего предмета, неба, крыш, местности. Обязательно сфотографируйте сломанное дерево или остов фонарного столба», — отметил эксперт.

Он добавил, что во время съемки видео нужно за кадром назвать число и точный адрес места, где это случилось.