Юрист Хаминский: судебная практика по делам об угрозе безопасности движения сдвинулась с мертвой точки

В России вынесли первый обвинительный приговор по уголовному делу об угрозе безопасности дорожного движения. Его прокомментировал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с сайтом RT .

По словам эксперта, любители адреналина часто практикуют экстремальное вождение на городских улицах, стараясь не нарушать правила дорожного движения и избежать административной ответственности. Однако создаваемые ими риски для жизни и здоровья окружающих требуют оценки в рамках уголовного закона.

Сотрудники Госавтоинспекции обычно сталкиваются с административными правонарушениями и могут испытывать трудности при оформлении уголовных преступлений. Вынесение судом первого обвинительного приговора по такому делу свидетельствует о том, что судебная практика сдвинулась с мертвой точки, и в будущем возбуждение подобных дел станет обычным явлением, подчеркнул Хаминский.