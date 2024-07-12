Юный выпускник лицея спас тонущую женщину в Удмуртии

Юный выпускник ижевского лицея спас женщину, которая решила искупаться в состоянии опьянения. Происшествие случилось в Малопургинском районе Удмуртии, сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 18-летний юноша отдыхал на берегу после сплава по реке Иж. В какой-то момент он услышал крики. На помощь звала женщина. Она не могла выбраться из воды из-за сильного течения.
Молодому человеку удалось вытащить пострадавшую на сушу. Впоследствии к водоему прибыла бригада скорой помощи.