Юный водитель попал под статью после ДТП с погибшей школьницей в Ивановской области | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 13:24 Юный водитель попал под статью после ДТП с погибшей школьницей в Ивановской области

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Авария в Ивановской области унесла жизнь 14-летней девочки. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, 16-летний юноша решил покатать знакомую школьницу на автомобиле. Возле села Кукарино машина вылетела в кювет, после чего столкнулась со столбом.

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Юная пассажирка получила смертельные травмы и скончалась на месте. В отношении водителя без прав возбудили уголовное дело.