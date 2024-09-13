Юный водитель питбайка пострадал в ДТП с легковушкой под Белгородом

Дорожная авария с участием подростка произошла в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил «Бел.ru» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 13-летний школьник, управляя мотоциклом, врезался в автомобиль Lada Priora под управлением 29-летнего мужчины. Предположительно, юноша не предоставил легковушке преимущество в движении.
В результате ДТП мальчик получил травмы. Проводится проверка.
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