Юный водитель питбайка пострадал в ДТП с легковушкой под Белгородом

Дорожная авария с участием подростка произошла в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил «Бел.ru» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 13-летний школьник, управляя мотоциклом, врезался в автомобиль Lada Priora под управлением 29-летнего мужчины. Предположительно, юноша не предоставил легковушке преимущество в движении.

В результате ДТП мальчик получил травмы. Проводится проверка.

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