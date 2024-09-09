Юный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в ХМАО
Четверо подростков получили травмы в аварии, которая произошла в Кондинском районе ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.
По данным ведомства, 17-летний юноша без прав катал товарищей на машине ВАЗ. Предварительно, юный водитель не справился с управлением, из-за чего легковушка влетела в столб.
Автомобилисту и его пассажирам в возрасте от 16 до 18 лет потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
США признались в срыве переговоров России и Украины
Глава Балашихи Сергей Юров навестил воспитанников детского дома в Донецке
Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило преимущества своевременной оплаты коммуналки
Около 70 килограммов игрушек собрали на площадках «Мегабак» в Подмосковье в августе
Потерю Водяного признали на Украине
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте