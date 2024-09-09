Юный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в ХМАО

Четверо подростков получили травмы в аварии, которая произошла в Кондинском районе ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

По данным ведомства, 17-летний юноша без прав катал товарищей на машине ВАЗ. Предварительно, юный водитель не справился с управлением, из-за чего легковушка влетела в столб.

Автомобилисту и его пассажирам в возрасте от 16 до 18 лет потребовалась госпитализация. Проводится проверка.