Юный велосипедист попал под колеса легковушки в Ижевске
Дорожная авария с участием ребенка произошла возле спортивного комплекса в Ижевске. Об этом сообщил сайт Udm-info.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
Происшествие случилось на пересечении улиц Лихвинцева и Ломоносова. Согласно данным ведомства, водитель машины Suzuki Grand Vitara, поворачивая налево, не заметил 10-летнего велосипедиста.
В результате школьник попал под колеса автомобиля. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Организована проверка.
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