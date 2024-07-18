Юный велосипедист попал под колеса легковушки в Ижевске

Дорожная авария с участием ребенка произошла возле спортивного комплекса в Ижевске. Об этом сообщил сайт Udm-info.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

Происшествие случилось на пересечении улиц Лихвинцева и Ломоносова. Согласно данным ведомства, водитель машины Suzuki Grand Vitara, поворачивая налево, не заметил 10-летнего велосипедиста.

В результате школьник попал под колеса автомобиля. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Организована проверка.

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