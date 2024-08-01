Юный велосипедист попал под колеса иномарки в Тюмени
Тюменские правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, участником которой стал 15-летний подросток. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.
Происшествие случилось вечером на Лесопарковой улице. Согласно данным ведомства, юноша, пересекая проезжую часть на велосипеде, попал под колеса иномарки Kia Sportage.
Предварительно, школьник находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.
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