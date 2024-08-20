Юный велосипедист погиб после ДТП с отечественной легковушкой в Пермском крае
Правоохранители поделились подробностями смертельной аварии, которая произошла в Чусовском округе Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru.
По данным региональной Госавтоинспекции, в поселке Лямино водитель машины ВАЗ-2107 сбил 10-летнего велосипедиста. Подросток следовал по обочине проезжей части.
Школьник получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.
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