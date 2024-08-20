Юный велосипедист погиб после ДТП с отечественной легковушкой в Пермском крае

Правоохранители поделились подробностями смертельной аварии, которая произошла в Чусовском округе Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным региональной Госавтоинспекции, в поселке Лямино водитель машины ВАЗ-2107 сбил 10-летнего велосипедиста. Подросток следовал по обочине проезжей части.

Школьник получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Производство продуктов из овечьего молока запустили в Шаховской благодаря гранту правительства

Запрет УПЦ. Почему иначе и быть не могло

Ксеноморф с лицехватом наперевес. Что известно о новом фильме «Чужой: Ромул»

«Как маленький ребенок». Почему опасно оставлять собаку привязанной у магазина

Зрелище с агрессией. Где наблюдать суперлуние и как оно влияет на человека

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте