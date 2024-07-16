Юный велосипедист-нарушитель попал под колеса иномарки в ЯНАО

Подросток попал в больницу после дорожной аварии, которая произошла в Новом Уренгое в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

Согласно данным ведомства, 14-летний юноша, находясь за рулем велосипеда, пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате школьника сбил Lexus.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Организована проверка.

Скульптура «с враждебным происхождением». Смоленскому бронзовому оленю нашли место в Истре

Крым и Кубань охватили мощные пожары. Почему их так сложно потушить?

Сначала механизм, потом изменения. Почему новые правила для блогеров-тысячников не сработают

Девять выстрелов и три стрелка? Новые подробности в деле о покушении на Трампа

Трехдневный крестный ход из Мытищ в Сергиев Посад стартовал в Подмосковье

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте