Юный велосипедист-нарушитель попал под колеса иномарки в ЯНАО
Подросток попал в больницу после дорожной аварии, которая произошла в Новом Уренгое в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
Согласно данным ведомства, 14-летний юноша, находясь за рулем велосипеда, пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате школьника сбил Lexus.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Организована проверка.
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