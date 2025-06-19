Юный самокатчик пострадал при столкновении с легковушкой в центре Саратова

В центре Саратова произошла авария с участием подростка. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городской отдел Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на улице Соляной столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и электросамокат. В результате дорожного происшествия 18-летнего водителя двухколесного транспортного средства госпитализировали. Проводится проверка.

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