Юный самокатчик попал в больницу после столкновения с «газелью» в Ленобласти

Дорожная авария с участием подростка на электросамокате произошла в поселении Мга Ленинградской области. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 15-летний школьник на электросамокате не справился с управлением при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода и столкнулся с автомобилем ГАЗ-2752. За рулем машины был 37-летний мужчина.

В результате ДТП подросток получил серьезные травмы. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Его 10-летний пассажир после осмотра медиками был отпущен.