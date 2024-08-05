Юный самокатчик попал под колеса легковушки в Ижевске

Дорожная авария с участием 17-летнего подростка произошла в Ижевске. Об этом сообщил сайт Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Удмуртии.

Согласно данным ведомства, на улице Ключевой Поселок 56-летний водитель легковушки сбил юношу, который управлял кикшеринговым электросамокатом.

Известно, что молодой человек пересекал проезжую часть по линии тротуара. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов?

Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас

Совсем другие стандарты жизни. Почему мы не заметили, как во многом обошли Европу

Слияние бизнеса развалило семью? Как основательница Wildberries пришла к разводу

«Удар будет точно». Иран жестоко ответит на действия Израиля

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте