Юный самокатчик попал под колеса легковушки в Ижевске
Дорожная авария с участием 17-летнего подростка произошла в Ижевске. Об этом сообщил сайт Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Удмуртии.
Согласно данным ведомства, на улице Ключевой Поселок 56-летний водитель легковушки сбил юношу, который управлял кикшеринговым электросамокатом.
Известно, что молодой человек пересекал проезжую часть по линии тротуара. Пострадавшему потребовалась госпитализация.
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