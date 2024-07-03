Юный самокатчик из Петербурга попал в больницу после ДТП с иномаркой
Авария с участием 16-летнего подростка произошла в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, юноша за рулем самоката пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате он попал под колеса иномарки Nissan Almera.
Медики госпитализировали пострадавшего. Состояние пациента оценивают как средней степени тяжести. Организована проверка.
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