Юный самокатчик из Петербурга попал в больницу после ДТП с иномаркой

Авария с участием 16-летнего подростка произошла в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, юноша за рулем самоката пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате он попал под колеса иномарки Nissan Almera.

Медики госпитализировали пострадавшего. Состояние пациента оценивают как средней степени тяжести. Организована проверка.

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