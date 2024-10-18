Юный самокатчик и его пассажир попали под колеса иномарки в Челябинске
Дорожная авария с участием двух подростков произошла на улице Комарова в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по городу.
Согласно данным ведомства, юноша, управлявший электросамокатом, и его пассажир попали под колеса машины Mitsubishi Space. За рулем иномарки находился 29-летний водитель.
Оба подростка получили различные травмы. Проводится проверка.
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