Юный самокатчик и его пассажир попали под колеса иномарки в Челябинске

Дорожная авария с участием двух подростков произошла на улице Комарова в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по городу.

Согласно данным ведомства, юноша, управлявший электросамокатом, и его пассажир попали под колеса машины Mitsubishi Space. За рулем иномарки находился 29-летний водитель.

Оба подростка получили различные травмы. Проводится проверка.

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