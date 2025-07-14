Юный питбайкер протаранил патрульную машину в Свердловской области

В городе Первоуральск Свердловской области несовершеннолетний водитель, игнорируя требования полицейских, устроил опасную погоню, завершившуюся ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

На улице Орджоникидзе сотрудник ДПС потребовал от подростка на питбайке остановиться, однако нарушитель продолжил движение, попытавшись уйти от преследования. Во время маневров он врезался в полицейскую машину, съехал в кювет и перевернулся.

Травмы получила 19-летняя пассажирка двухколесного транспорта. В отношении юноши составили четыре административных протокола.