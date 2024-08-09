Юный питбайкер пострадал при столкновении с иномаркой в Свердловской области

Авария с участием 14-летнего мотоциклиста произошла в Нижнем Тагиле. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

Согласно данным ведомства, подросток на питбайке, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с машиной Kia Rio.

Школьнику потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали открытый перелом бедра. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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