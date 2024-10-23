Юный питбайкер и его пассажир пострадали в ДТП с иномаркой в Свердловской области

Два подростка 15 лет серьезно пострадали в дорожной аварии, которая произошла в поселке Билимбай Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, 54-летний мужчина за рулем машины Ford на большой скорости снес питбайк «Питон». Юный водитель мини-мотоцикла и его пассажир получили травмы.

Медики госпитализировали пациентов в тяжелом состоянии. Известно, что один из мальчиков следовал по дороге без шлема.