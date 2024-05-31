Юный мотоциклист попал в больницу после ДТП с кроссовером в Ленобласти

Малолетний мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с участием кроссовера в Ленобласти. Об этом сообщила Neva.Today.

Авария произошла в районе города Пикалево. По предварительным данным, женщина за рулем Hyundai Tucson снесла с дороги 11-летнего мальчика, управлявшего питбайком.

Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Известно, что автомобилистка несколько раз привлекалась к ответственности за превышение скорости.

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