Юный мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП под Саратовом

Двое подростков пострадали в дорожной аварии, которая произошла в Балакове Саратовской области. Об этом сообщил телеканал «Саратов24» со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, на улице Трнавской 16-летний юноша за рулем мотоцикла «Оксо Моторс» столкнулся с препятствием. В результате двухколесный транспорт упал.

Байкер, а также его 15-летняя пассажирка получили травмы. Им потребовалась госпитализация.

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