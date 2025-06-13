Юный мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП под Саратовом
Двое подростков пострадали в дорожной аварии, которая произошла в Балакове Саратовской области. Об этом сообщил телеканал «Саратов24» со ссылкой на УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, на улице Трнавской 16-летний юноша за рулем мотоцикла «Оксо Моторс» столкнулся с препятствием. В результате двухколесный транспорт упал.
Байкер, а также его 15-летняя пассажирка получили травмы. Им потребовалась госпитализация.
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