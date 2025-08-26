Юный мотоциклист едва не погиб при столкновении с деревом в лесу в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области 15-летний юноша оказался в реанимации после поездки на байке по лесу. Об этом сообщила Neva.Today .

В понедельник, 25 августа, в отдел полиции поступило уведомление о происшествии рядом с поселком Сосново. Согласно информации, юный мотоциклист не справился с управлением и врезался в дерево.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы, ушибами и переломами. Его состояние оценивается как критическое, и он находится в реанимационном отделении. Проводится проверка.