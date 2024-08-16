Юный мотоциклист без прав пострадал при столкновении с иномаркой в Свердловской области

Дорожная авария с участием 14-летнего подростка произошла в поселке Горный Щит Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга.

По информации ведомства, юноша, управляя мотоциклом без прав, выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра. В результате байкер столкнулся с машиной Chevrolet Aveo.

Школьника госпитализировали с различными травмами. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.