Юношу и девочку-подростка задержали с крупной партией наркотиков в Салехарде
Правоохранители задержали в Салехарде двух человек по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.
Согласно данным ведомства, в подъезде жилого дома сотрудники полиции остановили 18-летнего юношу и девочку-подростка. У них обнаружили крупную партию запрещенных веществ.
Возбуждено уголовное дело. Известно, что фигуранты приехали из Иркутска с целью организации нелегального бизнеса.
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