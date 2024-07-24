Юноша за рулем легковушки сбил девятилетнего велосипедиста в Петербурге
Петербургские правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, участником которой стал девятилетний ребенок. Об этом сообщила Neva.Today.
Происшествие случилось во дворе одного из домов на Комендантском проспекте. По предварительным данным, 18-летний юноша за рулем ВАЗа сбил школьника на велосипеде.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Организована проверка.
Трехэтажный детский сад на 225 мест откроют в Балашихе к 1 сентября
Стрелявший в Трампа мог действовать в одиночку. Что думают в США
Хуснуллин доложил Путину о восстановлении и развитии новых регионов
Летний забег для спортсменов-любителей «Здоровье» организовали в Химках
«Громкое дело». Адвокат Добровинский займется разводом Яна Абрамова с Алсу
ВС России уничтожили пункт управления и склад беспилотников ВСУ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте