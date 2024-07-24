Юноша за рулем легковушки сбил девятилетнего велосипедиста в Петербурге

Петербургские правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, участником которой стал девятилетний ребенок. Об этом сообщила Neva.Today.

Происшествие случилось во дворе одного из домов на Комендантском проспекте. По предварительным данным, 18-летний юноша за рулем ВАЗа сбил школьника на велосипеде.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Организована проверка.

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