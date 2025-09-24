Юноша погиб под колесами поезда в Удмуртии

Поезд сбил 18-летнего жителя Удмуртии. Происшествие случилось в ночь на среду, 24 сентября, на 131-м километре перегона Люкшудья-Заводская. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительной информации, молодой человек пересекал железнодорожные пути вне зоны перехода. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но трагедии не удалось избежать. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств аварии на предмет возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.