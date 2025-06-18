Юного пензенца увезли в больницу после ДТП на улице Чаадаева

В Железнодорожном районе Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили «Пензе-пресс» в управлении Госавтоинспекции по региону.

По информации источника, утром 16 июня на улице Чаадаева столкнулись автомобили Kia Mohave и «ВАЗ 21093».

Водителю «ВАЗа» — 30-летнему мужчине — оказали медицинскую помощь и отпустили. Ничего серьезного не обнаружили и у двух пассажиров автомобиля: 30-летней женщины и маленького мальчика. Однако еще один юный пассажир этой машины получил различные травмы, его госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.