Юного пензенца увезли в больницу после ДТП на улице Чаадаева

В Железнодорожном районе Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили «Пензе-пресс» в управлении Госавтоинспекции по региону.
По информации источника, утром 16 июня на улице Чаадаева столкнулись автомобили Kia Mohave и «ВАЗ 21093».
Водителю «ВАЗа» — 30-летнему мужчине — оказали медицинскую помощь и отпустили. Ничего серьезного не обнаружили и у двух пассажиров автомобиля: 30-летней женщины и маленького мальчика. Однако еще один юный пассажир этой машины получил различные травмы, его госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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