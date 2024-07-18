Юная россиянка попала в больницу после укуса тарантула в Таиланде

Отдых в Таиланде обернулся для семьи новосибирцев поездкой в больницу. На семилетнюю девочку напал ядовитый паук, сообщил «Сиб.фм».

Школьница наступила на ветки, откуда выпрыгнул тарантул. Укус пришелся на область плеча. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где юной пациентке сделали укол.

Родителям объяснили, что укус этого паука не является смертельным. К настоящему времени состояние ребенка улучшилось, добавил Atas.info.

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