Юная брюнетка показала обнаженную грудь из авто в Краснодаре и попала в розыск

Молодая девушка показала обнаженную грудь из люка автомобиля в Краснодаре. Полиция начала разыскивать ее за мелкое хулиганство, сообщило РИА «Новости» .

Короткий видеоролик снял очевидец, после чего видео распространилось в социальных сетях. Девушка — пассажирка автомобиля Mercedes желтого цвета, съемка велась на улице Красной, центральной в Краснодаре.

Автор ролика упоминает, что все происходит «даже не в выходной день». Девушка на видео поднимается из люка автомобиля, затем поднимает топ и демонстрирует окружающим обнаженную грудь.

Обоих участников процесса, и водителя, и пассажирку, теперь ищет полиция. Тому, кто был за рулем, грозит штраф в 2000 рублей за перевозку пассажира вне кабины. Правоохранители также намерены установить личность девушки.

Ее действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство, статья 20.1 КоАП РФ. По данной статье судья может выбрать для нее меру пресечения в виде 15 суток ареста.

Ранее девушка показала грудь в метро, после чего на нее напал неизвестный мужчина.