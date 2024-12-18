«Яндекс» опроверг кражу из робота-доставщика в центре Москвы

Напавший в центре Москвы на робота-доставщика компании «Яндекс» неизвестный только попытался взломать аппарат и до перевозимого груза не добрался. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что робот-курьер вез клиенту средство для мытья раковины.

«Была попытка взлома. Кражи ценного груза не было», — заявили в пресс-службе.

В «Яндексе» добавили, что робот снова вышел в рейс. Сама попытка взлома корпуса доставщика на работу компании никак не повлияла.

О взломе и краже из робота-доставщика компании «Яндекс» ранее сообщил Telegram-канал «112». Авторы публикации заявили, что нападение произошло на Смоленском бульваре в центре Москвы, злоумышленник вытащил из корпуса заказанные сладости.