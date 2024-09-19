Ямальского подростка осудили за смертельное ДТП со снегоходом

В Тазовском районе осудили подростка, по вине которого в аварии погиб его друг. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

В апреле подросток без прав сел за руль снегохода, а на пассажирском сиденье разместился его друг. Однако несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в грузовик. Приятель подростка погиб на месте.

Суд признал сидевшего за рулем снегохода виновным и приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно.