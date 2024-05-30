Якутский рэпер утонул в Подмосковье

Якутский рэпер Айаан Никифоров, известный под псевдонимом Ian Hopeless, утонул в реке Клязьма в районе Химок. Это произошло 29 мая, сообщило издание Sakhaday в своем Telegram-канале .

По информации издания, музыкант в месте с подругой поехал купаться в водоеме из-за жары. В какой-то момент они решили переплыть реку Клязьма, однако на половине пути их начало тянуть под воду. Проплывавшие мимо люди смогли вытащить девушку, но Айана спасти не удалось.

Отец артиста служит в зоне СВО. Он узнал о смерти сына на передовой, и теперь ему необходимо выехать на похороны.

Айаан Никифоров родился 22 февраля 1999 года. Он был участником лейбла Cold Jug. Первую широкую известность получил после выхода песни «Якутдза». Музыкант писал треки на двух языках.