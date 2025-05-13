Ядовитая змея заползла на жилой участок в Дагестане

Жители Тарумовского района Дагестана столкнулись с ядовитой змеей, которая заползла в сарай на территории их участка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor .

По его данным, в постройку проникла гюрза, от укуса которой можно умереть за 2-3 часа. Жильцам дома пришлось убить опасное пресмыкающееся с помощью лопаты. Канал опубликовал кадры, на которых видно, как змея ползет по деревянному потолку сарая.

Ранее в видновской больнице рассказали, что необходимо делать после укуса змеи. Врачи объяснили, что следует обратить внимание на то, какое именно пресмыкающееся укусило человека. Если это был уж, то опасаться за свою жизнь не стоит.

В случае укуса гадюки необходимо вызвать помощь по телефону. Бежать к людям не стоит, потому что из-за усилившегося кровотока яд начнет распространяться по телу быстрее. Если связи нет, то необходимо неспеша дойти до ближайшего населенного пункта.

До приезда скорой пострадавшим рекомендовали лечь, промыть место укуса водой и обработать антисептиком. Также следует наложить повязку, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты.