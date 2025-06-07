Ядовитая змея укусила школьника в Ленобласти

В Ленинградской области участились случаи нападения змей на людей. Одним из пострадавших стал 17-летний юноша, сообщил « Росбалт ».

Подросток подвергся атаке ядовитой рептилии во время прогулки в Елизаветинском карьере. Змея укусила школьника за палец.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у юного пациента токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитым животным. Юношу поместили в реанимационное отделение.