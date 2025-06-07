Ядовитая змея укусила школьника в Ленобласти
В Ленинградской области участились случаи нападения змей на людей. Одним из пострадавших стал 17-летний юноша, сообщил «Росбалт».
Подросток подвергся атаке ядовитой рептилии во время прогулки в Елизаветинском карьере. Змея укусила школьника за палец.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у юного пациента токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитым животным. Юношу поместили в реанимационное отделение.
Буданов назвал срок получения тел погибших военных от России
Полиция поймала группу домушников, грабивших элитные коттеджи в Волгограде
Коммуникации для подсветки начали подводить в сквере имени Пушкина в Подольске
Флакон за 134 тысячи: в ЦРПТ назвали самые дорогие духи, проданные этой весной
Маск опубликовал пост с прогнозом на будущее без объяснений и создал интригу
«Без братьев и жены неинтересно». Сарик Андреасян ответил на критику о кумовстве
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте