«Я хочу жить». Фотограф из Екатеринбурга умерла после обморока в Таиланде

Отпуск в Таиланде для 33-летней россиянки оказался последним в жизни. Перед отлетом на родину женщина потеряла сознание и спустя несколько дней скончалась в больнице, сообщил сайт kp.ru.
Жительница Екатеринбурга отдыхала в Таиланде с подругами. За несколько дней до возвращения домой ее состояние здоровья резко ухудшилось. Женщина упала без сознания со словами: «Я хочу жить».
Медики доставили туристку в больницу в критическом состоянии. У нее дважды останавливалось сердце, потом россиянка впала в кому.
Погибшая работала в Екатеринбурге свадебным фотографом. Предположительно, тайские медики выявили у нее заражение крови, что привело к смертельному исходу.
Ранее туристка из России умерла на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе после укола местного врача. Медики пытались сбить ей температуру.
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