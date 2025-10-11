Известный преподаватель итальянского языка Торелло загадочно погиб в Москве

Основатель школы итальянского языка Alfaschool Альфонсо Торелло скончался при загадочных обстоятельствах в Москве. Подробности сообщил MK.RU.

Труп 53-летнего преподавателя итальянского языка обнаружили около 00:20 возле дома на улице Синичкина, где он проживал. По этому же адресу зарегистрированы его курсы.

Есть две версии произошедшего: несчастный случай или самоубийство, однако следствие проверяет и другие.

В Москве Торелло работал несколько лет, в школе Alfaschool преподавал итальянский язык по собственной методике. Иностранец позиционировал себя как выпускник нескольких вузов и профессор. Торелло поддерживал специальную военную операцию.

