Известный преподаватель итальянского языка Торелло загадочно погиб в Москве

Труп 53-летнего преподавателя итальянского языка обнаружили около 00:20 возле дома на улице Синичкина, где он проживал. По этому же адресу зарегистрированы его курсы.

Есть две версии произошедшего: несчастный случай или самоубийство, однако следствие проверяет и другие.

В Москве Торелло работал несколько лет, в школе Alfaschool преподавал итальянский язык по собственной методике. Иностранец позиционировал себя как выпускник нескольких вузов и профессор. Торелло поддерживал специальную военную операцию.