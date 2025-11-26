Известный фитнес-блогер из Оренбурга умер после марафона с набором веса на фастфуде

Дмитрий Нуянзин, блогер и фитнес-тренер из Оренбурга, ушел из жизни во сне из-за внезапной остановки сердца, рассказали aif.ru его знакомые. Мужчине было 30 лет.

Нуянзин последние девять лет работал персональным тренером. Он помогал людям худеть и наращивать мышцы, а также вел блог в соцсетях.

В ноябре блогер запустил курс по снижению веса. Он пообещал выплатить 10 тысяч рублей тем, кто при весе более 100 килограммов сбросит не менее 10% до конца года.

Тренер тоже стремительно набрал вес, питаясь фастфудом: изменения были видны на видеозаписях, которые Нуянзин периодически публиковал. Он планировал похудеть вместе с клиентами во время программы и набрать 25 килограммов за пару месяцев.

«Сегодня утром похоронили, сердце остановилось. Хороший был человек, очень жаль его», — сообщил aif.ru знакомый умершего тренера Игорь.

Приятельница Дмитрия рассказала, что накануне трагедии он плохо себя чувствовал и отменил тренировки.

«Во сне сердце остановилось. За день до смерти плохо было, отменил тренировки… Хотел пойти к врачу. И вот. Бедная жена. Только поженились. Путешествовали… 30 лет — жить да жить», — отметила она.

Сердце Дмитрия, вероятно, остановилось из-за быстрого набора веса и частого употребления фастфуда.

На личной странице блогера под его последним видео подписчики оставляют комментарии с соболезнованиями.

«Дима, как жаль, что ты рано ушел из нашего мира. Не хочется верить в эту страшную потерю, удивительный человек. Мои соболезнования родным, близким», — написали они.

Многие признаются, что новость о смерти тренера их шокировала. Они до сих пор не могут поверить в произошедшее.