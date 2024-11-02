«Известия»: мошенники все чаще обманывают жертв на сайтах знакомств

Мошенники все чаще находят жертв на сайтах знакомств, поэтому, общаясь с незнакомцами, нужно быть предельно осторожными. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на специалистов Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Там рассказали, что мошенники часто маскируются под людей, которые попали в беду. Они могут притвориться, что их задержали на границе, что их счета заморозили или требуется срочно оплатить залог.
Кроме того, еще один способ — аферисты отправляют своим потенциальным жертвам ссылки на фишинговые сайты, например, для оплаты билетов. Человек вводит данные карты, и с него списывают все деньги.
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